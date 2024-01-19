也門叛軍：中俄紅海航運不受威脅

也門叛軍青年運動威脅紅海航運，青年運動一名高級官員周五（19日）強調會繼續襲擊與以色列等國有聯繫的商船，但俄羅斯和中國在紅海的航運不受威脅。中國外交部發言人毛寧同日表示，紅海水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，呼籲停止襲擾民用船隻的行為，維護全球產供鏈暢通和國際貿易秩序；亦認為應避免給紅海緊張局勢火上加油，避免推高地區整體安全風險。

俄羅斯《消息報》刊登青年運動高官布海蒂（Mohammed al-Bukhaiti）的訪問，他重申商船只要不與特定國家，尤其是以色列有關聯，也門周邊水域對它們就安全，俄羅斯和中國等其他國家在該地區的航運不受威脅。青年運動隨時準備確保它們的商船在紅海安全通行，因為自由航行對也門起着重要作用。

布海蒂揚言繼續襲擊與以色列有關的商船，而責任在於無視命令不改變航向的船隻。他指青年運動不追求奪取或擊沉船隻，只為提高以色列經濟成本，以阻止以軍對加薩地帶的大屠殺。至於青年運動去年11月挾持商船銀河領袖號，布海蒂稱是預先示警，讓其他人遵循青年運動要求。目前仍被扣押的船員狀況很好，青年運動當時熱烈歡迎他們。