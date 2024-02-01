全球首例　四肢截癱者植入晶片自主腦控喝水

北京首都醫科大學附屬宣武學院近日宣布，該學院趙國光教授團隊聯同清華大學醫學院洪波教授團隊，為一名四肢截癱患者植入大腦硬膜外晶片，讓該患者實現自主腦控喝水，該臨床進展為全球首例。

周一（1月29日）召開的總結會稱，接受腦機接口處理器植入腦內的患者是一名車禍引致頸椎處脊髓完全性損傷的54歲男性。團隊去年10月24日將2枚硬幣大小的腦機接口處理器植入患者顱骨中，成功採集感覺運動腦區顱內神經信號。手術後10天患者出院回家，利用體外機隔着頭皮給體內機供電，並接收腦內的神經信號，傳送到電腦或手機上，實現腦機接口通訊。經過3個月康復訓練，該患者可通過腦電活動驅動氣動手套，實現自主喝水等腦控功能，抓握準確率超過90%。

內地項目在無線微創方面實現兩大突破，一方面通過植入腦機接口NEO，將內機埋在顱骨內，電極覆蓋在硬膜外，在保證顱內信號質量的同時，不破壞神經組織；另一方面採用了近場無線供電和傳輸信號，植入顱骨的體內機不需電池。該項目除可幫助漸凍症、脊髓損傷、癲癇等腦疾病患者康復，亦有望實現腦機融合智能，直接拓展人腦訊息處理能力。