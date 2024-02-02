軍警聯手破偽劣「軍」酒案　貨值逾150萬人民幣

遼寧省阜新市細河區公安近日搗破一宗銷售假冒偽劣白酒案，分別在阜新市和黑龍江省哈爾濱市，查獲總價逾150萬元（人民幣，下同，約165萬港元）帶有「軍」字的疑似假冒偽劣白酒。

遼寧省阜新市細河公安分局食藥環大隊近日發現，位於阜新市細河區北方花園小區的一家名為「軍友情」的軍酒名茶店中，銷售「軍中茅台」、「軍中五糧液」等假冒偽劣白酒。隨後，阜新公安局聯同軍分區人員展開行動，現場查獲491箱白酒，涉值50萬多元（約55萬港元）。經詢問得知，該些白酒供貨人來自哈爾濱。辦案民警於是前往哈爾濱，經過長達半個月的跟蹤、摸排，終於發現供貨人所在地，當場抓獲疑犯3人，查獲帶「軍中」字樣白酒3萬多瓶，涉案價值100萬多元（約110萬港元）。

據知，2022年，中央軍委后勤保障部等6部門聯合通告，嚴禁任何單位和個人利用中國人民解放軍和武裝警察部隊名義，以任何形式進行商業營銷宣傳；嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品；加強對違規生產、銷售「軍」字號煙酒等商品和涉軍商標註冊監管，對拒不整改、違法違規者，依法依規嚴肅查處。