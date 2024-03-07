軍事迷闖禁區偷拍打探　國安部警告危害軍事安全

國家安全部周四（7日）發文指出，隨着中國移動互聯網產業發展，近年活躍在網絡的軍事發燒友成為涉軍領域間諜、竊密、洩密案件的高危群體。基於一些涉案人員的國家安全意識淡薄，缺乏法律、保密、防範意識，無意中給中國軍事安全帶來隱患，甚至造成危害，國家安全機關已陸續偵辦一批案件。

文章指出，有軍事迷偷赴重要部隊、軍工企業周邊，觀察、攝錄部隊演訓動向和武器裝備，甚至擅闖軍事禁區拍攝涉軍涉密內容；有的是部隊退轉人員，積極聯絡現役戰友打探各種消息，甚至直接索取內部資料；有的在國內外網站廣泛搜集涉軍訊息，製作專業涉軍材料；有的積極轉發網絡涉軍訊息，或將群體內私下交流的敏感訊息公開發布。

國安部認為，這些情況軍事敏感訊息外洩的「指路型」風險、涉軍網絡群組為境外竊密管道的「遞刀型」風險、成為境外人員篩選誘拉對象的「內應型」風險均較大。軍事迷可能因此給境外軍方機構、情報部門指路，被潛藏在涉軍網絡群組的境外間諜獲取情報，甚至被境外人員以感情拉攏、金錢誘惑策反。該部門呼籲軍事迷增強辨別力，勿被別有用心的人利用。