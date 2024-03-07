藉驅鬼指插兩女肛門等　六旬中醫囚5年10個月　官斥情節非常惡劣

一名中學女生與男友分手後，遭深信鬼神之說的母親懷疑被下「降頭」，更懷疑女生的女同學亦「被鬼跟」，找來一名男中醫進行驅鬼儀式。男中醫被指在「儀式」中，要求2女生與母親脫衣全裸，以手指插女生肛門解降。中醫又涉要求女生指插其母肛門，以將鬼過渡等。男中醫經審訊後被裁定非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪罪成，今日(7日)被區院法官郭啟安判監5年10個月。法官指斥被告作為長輩，卻利用事主母親的迷信心態，多次性侵事主，更要求事主與母親用手指互插肛門滿足其窺淫的變態心理，情節非常惡劣。

已婚被告周國強(65歲)，辯方指被告現患上末期大腸癌。法官判刑時指斥被告行為極其卑劣，且只為滿足其私慾認為總刑期應判監6年，因被告沒有案底而減刑兩個月；被告否認6項非禮及1項以虛假藉口促致他人非法性行為罪，指他於2021年2月至9月間，分別3度非禮當時16歲的X及17歲的Y，及促致X進行非法性行為。案發時，X與母及同學Y同住，被告是她們的家庭醫生。X母自2020年開始便深信鬼神之說，X與男友分手後，X母深信X被下「降頭」，又相信Y被鬼跟，安排被告替X及Y驅鬼。

自2021年2月14日起，被告7度在X家中替X等驅鬼。儀式包括着X脫光衣服，用手指插入X肛門數分鐘，指肛門是「陽極」通道，需透過該處驅鬼，最終以手掌推X胸部一下完結；要X坐在暖水盒上，以「佛牌」掃X全身；稱要把X體內的鬼轉去X母身上，叫2人裸體臥在床上，把蘆薈塗在X手指，要求X指插其母陰道及肛門，但X不願意，被告捉起X手指插X母肛門。

其餘儀式包括要X、Y及X母脫去衣服，撫摸Y私處，再雙手捏Y乳房，又叫X母用手按在Y胸口，被告再指插Y肛門；着X及X母臥在床上，先指插X母肛門，再叫X母指插X肛門；着3人脫衣，先後撫摸各人私處及乳房等；稱要以「碌柚葉」替Y沖身驅鬼，以碌柚葉將水灑向全裸的Y，再把碌柚葉放在掌心，掃Y乳房及陰部。X及Y其後與社工會面時透露事件而報案。

案件編號：DCCC 761/2022