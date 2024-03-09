與國泰職員爭執致永久拒載　女乘客上訴遭駁回

一名內地女乘客2022年在上海浦東國際機場櫃位辦理登機手續時，與國泰航空職員爆發肢體衝突，遭到永久拒載，事後以侵犯人格權益為由入稟法院，被一審判處敗訴，最終決定上訴。內媒周六（9日）報道，上海市第一中級人民法院二審日前駁回女乘客上訴，維持一審判決。

案情指，方女士前年7月與女兒前往機場，準備乘搭國泰航空航班前往香港。當辦理手續時，她找不到兩人入境簽證，因此無法登機，最終獲職員提示在網上下載自己入境簽證，卻未能下載女兒入境簽證。縱使女兒沒有入境簽證，她仍要求登機，最終與職員爆發口角及肢體衝突。

面對公安機關介入，方女士與相關職員達成口頭和解協議，較後時間在行李內尋獲自己與女兒入境簽證，於是打算改搭國泰航空其他航班，卻收到一份《拒絕運輸通知》信件，內容提到她已遭國泰航空及全資附屬香港快運永久拒載。她事後入稟法院，要求國泰航空停止侵權、公開賠禮道歉及賠償損失，最終被判敗訴。

在二審，法官認為假如乘客在機場發洩負面情緒，可能會對其他旅客產生負面影響，該種負面影響有可能帶到機艙之內，因此維持原判。