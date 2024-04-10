馬英九訪北京大學　強調推動兩岸學生交流

台灣前總統馬英九上周一至周四（1至11日）訪問大陸，周三（10日）繼續在最後一站北京的行程。他周二（9日）下午率領其基金會「大九學堂」青年學子造訪北京大學，與北大師生開展交流活動。

北京大學黨委書記郝平、校長龔旗煌周二陪同馬英九參觀校園，馬英九向現場師生表示，見到有很多熟面孔，上次在台灣相見相互說「後會有期」，這天果真在北大重逢。他指出，推動兩岸學生交流是此行最重要初衷，雖然相處時間短暫，但兩岸青年迅速建立起聯繫，至今仍有許多同學保持往來甚至邀訪，希望兩岸年輕人能延續中華民族救亡圖存、興學圖強的精神。他當場再次邀請北大師生回訪台灣，由其基金會安排各項活動，這次他也會親自陪同體驗更多元的台灣風土民情。

龔旗煌介紹，北大是最早面向台灣招生的大陸大專院校，目前有260多名台灣學位生和16名台灣教師在該校學習和工作，還有許多來自台灣的交換生、客座教授和訪問學者。北大目前與17所台灣大專院校和學術機構建立交流合作關係，與7所大專院校建立了校級學生交換項目。