華戰機照明彈險擊中澳洲軍機　阿爾巴內塞促解釋

一架中國戰機日前在黃海國際水域上空發射照明彈，險擊中一架澳洲海軍直升機，澳洲當局周一（6日）表示已就事件向中方提出抗議。澳洲總理阿爾巴內塞周二（7日）表示，澳洲國防人員當時正參加執行聯合國對北韓制裁的行動，在國際空域被中國軍隊置於危險中，強調不可接受。

澳洲國防部周一發布聲明，指神盾驅逐艦霍巴特號（HMAS Hobart）上周六（4日）在黃海國際水域，確保聯合國安理會對朝制裁決議得到落實，期間一架中國殲10戰機在一架原部署在霍巴特號的MH60R海鷹直升機飛行路徑上投下多枚照明彈，大約在直升機前方300米、上方60米處。澳洲國防部指，直升機機師當時被迫採取閃避行動，事件並未造成人命傷亡或財產損失，政府已向中方表達抗議。

澳洲防長馬利斯批評，這是一宗嚴重事件，中方舉動危險且令人完全無法接受，澳方直升機如被照明彈擊中，後果不堪設想。阿爾巴內塞周二受訪表示，中方尚未對澳洲就此事作出公開回應，澳方公布事件是為了清楚表明這種行為不可接受，相關國防人員不應面臨任何風險，澳洲公眾期待中方解釋。