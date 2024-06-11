大學生因負債投靠境外間諜機關　扮投案圖避罰

國家安全部周二（11日）發文披露一宗間諜案，內地一名大學生因負債纍纍。為牟取經濟利益、填補虧空，竟主動投靠境外間諜情報機關，企圖搜集出賣國家秘密賺錢。該學生其後上演自編自導主動投案戲碼，希望逃脫法律制裁，被發現後主動徹底交代問題、積極認罪悔罪並提供反間諜工作線索，獲從輕處罰。

國安機關去年6月接到大學生賀某的舉報電話，自稱被境外間諜情報機關勾連，對方要求他提供「紅頭文件」，但他斷然拒絕。賀某又稱，為了幫助抓獲間諜，自己不久前主動聯繫境外間諜，騙取對方數萬元（人民幣，下同）間諜經費後，致電舉報主動反映情況。國安幹警約見賀某時，對方卻閃爍其詞，細節亦漏洞百出。

經偵查，國安機關發現賀某日常花銷高昂，年紀輕輕便欠下巨債，遂借助境外社交軟件與境外間諜情報機關建立聯繫，在對方指揮下多次非法赴中國軍事禁區附近拍照，並向有關人員套取涉密訊息，前後共收到間諜經費數萬元。賀某深知所為是危害國安的間諜行為，於是假扮投案妄圖通過反映虛假線索、刺探國安機關掌握證據情況避罰。在國安機關嚴肅批評教育後，賀某最終主動交代被境外間諜情報機關人員勾連細節，國安機關順藤摸瓜破獲一宗重大間諜案。