大陸48艦機「四面夾台」　創今年新高

大陸周五（21日）發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》之際，台方偵獲解放軍軍機當日空群出動，配合軍艦聯合戰備警巡。台國防部公布，周五上午6時至周六（22日）上午6時，偵獲共41架次解放軍軍機及7艘次軍艦出動「四面夾台」，創今年新高。

台國防部周五晚發布解放軍動態，稱當晚7時起，陸續偵獲殲16、運8、無人機等各型主、輔戰機30架次出海活動，其中17架次逾越台海中線及其延伸線進入台灣北、中部、西南及東部空域，並有一架無人機進入東部海域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。至周六上午6時的一整天，解放軍共有48機艦現蹤台海，最近離鵝鑾鼻僅31海里、基隆41海里，嚴重壓縮台方空防。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機艦及岸置導彈系統應對。

台灣下月22日起將一連5天舉行漢光演習實兵操演，由於今年有很多變革，立法院外交國防委員會決定下周三（26日），邀請防長顧立雄率參謀總長梅家樹進行漢光演習專案報告，是相隔26年再有參謀總長到立法院備詢。台媒周六另引述陸委會的大陸情勢季報指，美國印太司令部前司令阿奎利諾卸任前，向國會提交的書面證詞未提大陸航母，反映在美軍眼中導彈比航母更具威脅。