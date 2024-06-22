廣東遇洪災街道滿布垃圾　村民憂現疫情

廣東和福建近日出現大暴雨，多地遭遇洪災。內媒周六（22日）報道，廣東梅州市湍溪村一條橫跨兩省的街道被淤泥和垃圾佔滿，街頭堆滿禽類屍體，在雨後高溫暴曬下傳出陣陣異味，民眾擔憂細菌孳生，出現疫病。廣東電網公司周五（21日）公布，全省受洪災影響停電的44.1萬戶已有95%恢復用電，其中梅州已有約16萬用戶恢復用電，復電進度達九成。

梅州市周邊區域周日（16日）出現大暴雨，平遠縣、蕉嶺縣多個村鎮遭遇水災，造成多人死亡，仍有人員失聯。平遠縣湍溪村是受災最嚴重的區域之一，一度失聯逾30小時，洪水水位曾淹沒民宅二樓樓頂，村中多處建築遭破壞，多條道路被洪水沖毀後仍在搶修。湍溪村中心街道因地勢較低，淤泥、垃圾、破損的家具和禽類屍體堆滿街道，雜物堆積高度過腰，村民連日清理家中淤泥。村內有白色消毒粉末噴灑痕迹，有村民擔憂街道垃圾未清理，消毒效果存疑。

梅州已疏散7.5萬人，採取集中安置、投親靠友、分散安置等方式處理。有受災村民表示，年輕人幫助救援人員清理道路，年紀較大的村民自發留在安置點煮飯菜等後勤支援工作。全省入汛以來平均降雨量逾1,078毫米破紀錄，較往年同期的613.3毫米偏多76%。廣州市五羊天象館指，受天文大潮和上游來水共同影響，本月下旬廣州珠江河段將出現今年以來的最高水位，其中最高水位將發生在下周日（23日）前後。

廣西桂林近日亦受暴雨侵襲，桂林市灕江水位上漲，七星區臨江路的沿江多間民宿被洪水浸泡，水位達1.5米深，目前處於停業狀態。民俗老闆鄧先生表示，民宿投資300萬元（約324萬港元）由自家別墅改建，經營了5年，雖然洪水已消退，但屋內留下超過20厘米的淤泥，地板和床鋪都被浸泡過，損失嚴重。安徽省黃山市歙縣周四（20日）亦出現強降雨，12小時內平均降雨158.5毫米，全縣逾2.7萬人受災，疏散3,937人。當地一名老婦曾被洪水圍困，其48歲兒子游至將她救起，詎料兒子被急流沖走，遺體在距家約100米的主河道發現。