疑因高溫兼高強度訓練　台軍士官猝死

台灣陸軍花東防衞指揮部所屬戰車營120厘米迫擊炮排，日前轉移至彰化展開實彈射擊訓練，詎料一名張姓士官周三（26日）傍晚在休息時段突然昏迷倒地抽搐。部隊將其送院治療，但最終不治身亡。陸軍司令部已指派高級幹部前往協助和處理，後續將配合檢方和警方調查釐清，協助家屬處理治喪事宜。

台媒周五（28日）報道，涉事陸軍部隊自上周四（20日）起到彰化田中的陸軍炮兵部隊測考中心的炮測陣地，展開實彈射擊科目訓練。訓練期間，迫擊炮排官兵駕駛CM22迫擊炮裝甲車，以車載120厘米迫擊炮實施檢驗射擊、彈幕射擊、臨機目標轉移射擊、擴張戰果射擊和火力掃蕩等射擊課目，並由中心戰術教官全程督訓。

惟台灣連日日間高溫炎熱，各地紛紛傳出中暑送院治療事件。該部隊周三傍晚完成訓練後，張姓士官突然昏倒抽搐，被在場官兵發現後呼叫部隊長官，並由中心醫務所協助處理。張姓士官曾短暫恢復意識，但不到幾分鐘又陷入昏迷，送院搶救不治。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部周五表示，張姓士官當日疑因身體不適陷入昏迷，經寢室同袍發現通報。暫未知死者是否因個人健康狀況，抑或高溫加上部隊高強度訓練等因素，以致發生憾事，軍方稱有待檢方和警方調查確切死因。