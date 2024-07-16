華公布新雷達技術　可追蹤10枚高超音速導彈

繼早前美國宣布分別與德國和日本部署高超音速武器和研發高超音速導彈防禦系統，中國軍方研究單位近日也公布一項可用於攔截高超音速導彈的雷達技術。發表於內地期刊上的論文顯示，這項新型技術能在600公里範圍內，精確追蹤多達10枚20馬赫的高超音速導彈，誤差僅28厘米，估算速度準確率高達99.7%，還能識別出偽裝和虛假目標。

由鄭小平教授帶領的清華大學團隊近日在《光通信技術》學術期刊上，發表這項名為微波光電融合雷達的技術，是將雷射技術融入雷達系統，從而使其能處理更複雜的微波信號，實現對超高速物體的精準測量。由於這種雷達小巧輕便，日後可安裝在防空導彈或飛機上使用。專家認為，這也是下一代火控雷達的關鍵技術。這項技術突破將為中國防空技術領域提供更重要支持，也為中國在國際軍事科技競爭中增添重要籌碼。

報道又指這項新研發的雷達技術，很可能是針對美國今年3月在關島以東馬紹爾群島進行高超音速導彈試驗的回應。當時，美國成功利用戰略轟炸機試射AGM-183A高超音速導彈，飛行航程等同關島與中國的距離。該高超音速導彈理論上的最大時速為20馬赫，正好處於中國新研發雷達的鎖定範圍內。