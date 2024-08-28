深圳等8地將開設市內免稅店　主打國貨潮品

內地5部門近日印發通知稱，自10月1日起，將在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州8個城市，各設立一家市內免稅店。市內免稅店的銷售對象為於60日或以內搭乘航空運輸工具或國際郵輪出境的旅客，包括但不限於中國籍旅客。

財政部、商務部、文化和旅遊部、海關總署、稅務總局聯合印發《關於完善市內免稅店政策的通知》，內容明確自上述日期起，按照《市內免稅店管理暫行辦法》規範市內免稅店管理工作，促進市內免稅店健康有序發展。根據通知，現由中國出國人員服務有限公司經營的12家外匯商品免稅店，以及現由中國港中旅資產經營有限公司經營的哈爾濱外匯商品免稅店，自該通知施行之日起3個月內轉型為市內免稅店，同時新開8店。

《市內免稅店管理暫行辦法》明確，市內免稅店主要銷售食品、服裝服飾、箱包、鞋帽、母嬰用品、首飾和工藝品、電子產品、香化產品、酒等便於攜帶的消費品，鼓勵市內免稅店銷售國貨「潮品」。市內免稅店應在口岸出境隔離區內設立免稅商品提貨點，旅客應在提貨點提取所購免稅商品，並一次性攜帶出境，不允許在市內免稅店購買或預訂後，寄存在口岸並於進境時提貨。