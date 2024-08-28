今年滅鼠10.6萬隻　主要黑點高達97個　食環署盼年底減6成

鼠患問題詬病多年，環境及生態局今日(28日)表示，過去一年共捕獲超過7萬隻活鼠，較同期增加24%。另外，食環署還公布今年推行的新鼠患監察計劃首半年各分區的調查結果，全港整體的「無鼠百分比」超過90%，計劃在今年年底大幅減少鼠患黑點。

環境局表示，食環署今年捕鼠數量大幅上升，捕獲約72,600隻活鼠，較2022年8月至2023年7月約58,400隻增加約24%。若計及活鼠及死鼠數字，食環署在去年8月至今年7月共檢獲的老鼠總數約為106,100隻，較之前一年同期檢獲約89,500隻，增加約19%。環境局續稱，食環署會持續針對97個鼠患主要黑點進行滅鼠行動，目標今年年底前將黑點數目減少6成。

此外，食環署公布今年的全港整體「無鼠百分比」為95.1%，是今年推行的新鼠患監察計劃。食環署首次利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術調查各區鼠隻活動情況，相對舊有調查方法，新技術的靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。調查結果可為食環署提供有用的鼠患資訊和數據，以反映整體鼠患情況。

食環署亦會因應各調查地點的數據，採取針對性的防治鼠患措施和跟進行動。環境局還表示，該計劃今年先涵蓋食環署提供防治鼠患服務的公眾地方，並按實際情況在來年擴展至康樂及文化事務署及房屋署轄下的場地。