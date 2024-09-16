延安號參與航母編隊實戰化演練　首現無偵7高空飛行畫面

內地官媒周一（16日）持續公布解放軍軍機或軍艦的演練畫面，其中包括首艘國產航空母艦山東號、055型驅逐艦延安號和無偵7（WZ7）無人偵察機等。延安號曾參與山東號航母編隊電子戰的實戰化演練，申請艦載機升空查證後，利用各種干擾技術，驅離兩架外軍軍機。

畫面顯示，舷號為17的航母山東號在海上航行，旁邊有多艘艦艇，包括舷號為106的延安號。演練期間，艦艇東南方向發現多批不明空中目標，但信號跟蹤不穩定，最終申請艦載機前往查證，並準備進行電子戰，利用有源或無源干擾，發射干擾彈等，驅離兩架外軍電子戰戰機。海軍王亮表示，延安號衝在航母編隊的最前頭，防空、反導、反潛、電子戰，看得見和看不見的戰鬥，都在第一線。

解放軍空軍航空兵某師曾開展多機型協同訓練，期間發現兩架外軍戰機飛近，外軍更發射導彈。解放軍則派出殲16前往搜索外軍戰機起飛平台，搜索失敗後，再派無偵7前往搜查。此次是內地首次公開無偵7高空飛行畫面，片中提及，不斷升級的裝備、全新的演算法，令解放軍的情報取得能力不斷突破時間的計量單位。