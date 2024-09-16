內地1元人民幣月餅熱銷　公司採購當作員工福利

內地一種售價僅為1元（人民幣，下同，約1.1港元）的月餅最近在網購平台上熱賣，不少人紛紛討論這種低價月餅的口感和質量，也有很多公司購買這種月餅用作發給員的福利。

內媒周一（16日）報道，在某電商網站上輸入「月餅」關鍵詞，按銷量排在前面的是上述低價月餅，銷量均顯示10萬以上。遼寧省瀋陽市市民曾先生（化名）最近在網購平台上購買了30個月餅，每個售價1.2元（約1.3港元）。他表示，味道其實還可以，雖然有點偏甜，但對於這個價位來說，算是物有所值。另有網民李女士（化名）表示，其公司中秋福利發放了低價月餅，起初她覺得公司小氣，但嘗過後發現月餅味道不太差。

江蘇某食品廠銷售人員張先生對內媒表示，這種低價月餅的銷量確實很好，特別是在電商平台上，很多公司大批量採購作為員工福利發放，單價每個1.2元（約1.3港元），不含運費。800個以上批發價每個1元（約1.1港元），免運費。當被問及低價月餅的製造成本時，張先生解釋低價月餅並不意味着質量差。工廠通過簡化包裝、採用基礎原材料以及用生產線生產來降低成本，製作工藝也相對簡單，節省了成本。