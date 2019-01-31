正論：沙中醜聞如黑洞　車毀人亡在眼前

宇宙有沒有黑洞，科學界仍有爭議，但說香港基建「豆腐渣」醜聞有如黑洞，沒有人會反對。港府承認港鐵沙中線除了現有問題外，紅磡站還有三處地方施工紀錄缺失達四成之多，且有未經同意的改動。人們想知道的是，沙中線到底還有多少醜聞未見光？如此「豆腐渣」鐵路一旦開通，豈不是隨時車毀人亡？



保證施工紀錄完整不僅重要，而且是常識。而紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及停車處三個地方的施工資料缺失，而且有未經同意的改動，其中必然大有文章，外界不能不質疑，到底缺失了哪些紀錄？紀錄為何會缺失？為何缺失率高達四成之多？為何要擅自改動？不近情者多藏奸，連串謎團，肯定隱藏着不可告人的秘密。



更耐人尋味的是，港府去年六月已知悉有關問題，並向港鐵發出不符合通知書，惟港鐵拖至去年十二月都未能提供進一步資料，今年一月，港鐵才說有四成施工紀錄未能提供。換言之，港府也好，港鐵也好，都在「臭屎密冚」，合力將公眾蒙在鼓裏，只因為擔心最終紙包不住火，才將事件公布。可笑的是，港府及港鐵一方面表示對缺失資料的內容所知有限，一方面又說未有證據顯示同建築安全有關，根本就是「此地無銀三百両」，欲蓋彌彰。



而當局曝光此宗醜聞的時間，同樣是精心挑選。去年六月沙中線連爆剪筋、削牆、不按圖則施工、地陷、無視施工安全等醜聞，輿論嘩然，港府最終決定就剪筋指控鑿開石屎查驗，獨立調查委員會亦展開聆訊。有關聆訊前日結束，港府昨日公布新醜聞，顯然不是巧合這麼簡單，而是刻意為之，旨在避過聆訊，欺騙市民，做法極為惡劣。



瞞得過就瞞，瞞不過就騙，騙不過就輕描淡寫，逃避問責，已是港府危機處理的慣用手法，市民屢見不鮮。亦正是因為港府全力掩蓋醜聞，承建商才有恃無恐，大搞偷工減料，罔顧基建安全，致使香港基建紛紛淪為豆腐渣工程。沙中線醜聞堪稱登峰造極，這裏面掩藏着多少腐敗、多少違法、多少見不得光的東西，目前無人能知，大家知道的是，港府胡混度日，高官不監不管，沙中線承建商禮頓「大到不能倒」，香港人淪為最大的輸家。有人形容，沙中線就好像建造在浮沙中，一旦貿然開通，隨時車毀人亡，令乘客淪為「沙中人」，或者是長埋地下的「兵馬俑」，可謂一語中的。



沙中線醜聞長爆長有，本計劃去年底開通，如今已是開通無期。不管港府如何搬龍門，降低安全標準，一個鑿開石屎檢查、高達三成五鋼筋樣本不合格的基建不可能是安全工程，如果推倒重建，非但耗時，巨大成本由誰負責也是大問題。香港首條千億鐵路沙中線未能成為香港新地標，而是淪為新恥辱，這是香港的悲哀，而至今沒有任何一名官員被問責，則足證無恥者無敵。