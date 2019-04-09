正論：丁屋政策遭挑戰　港府無能惹的禍

本港史上首宗挑戰丁屋政策的司法覆核終於有個了斷，高院昨日頒下判詞，明確指出在私人土地建屋的丁權受《基本法》合法傳統權益保障，以私人協約或以換地方式批出的丁權則屬違憲。這意味港府再無藉口將大量官地留作興建丁屋之用，盡快釋放土地、增加房屋供應已成最大共識。



目前申請建造丁屋主要有三個途徑：若村民本身擁有私人土地，可申請免費建屋牌照，在自己土地上興建丁屋；若村民沒有土地，可要求政府以私人協約方式批出政府土地；村民亦可以交出土地換取政府重新批地的批約。有關政策於四十七年前推出，當時港英政府在新界大規模收地發展，惟無法以地賠地，遂向被徵收土地的村民派發換地權益書，容許原居民興建丁屋作為補償。回歸後丁屋政策延續，但隨着土地問題愈演愈烈，丁權逐漸被視為特權，加上「套丁」亂象不絕，觸動部分市民神經，埋下今次官司的伏線。



高院的判決主要針對丁屋政策是否屬於原居民的「合法傳統權益」，法官以「免費建屋牌照」批地做法約於一九○六年已經出現，故視之為原居民合法傳統權益，惟私人協約批地及換地則不屬此情況，故不受《基本法》保障，但不影響已興建及已獲批興建的丁屋。



提出司法覆核的「長洲覆核王」郭卓堅已表明上訴，鄉議局則感到遺憾，港府亦考慮上訴，無非都是例牌說詞。事實上，丁權之所以爭議不斷，是因為這已變質成部分原居民的牟利工具，有違自住原則，四年前的「套丁案」有十一名原居民被裁定串謀詐騙罪成就是冰山一角。在土地供應嚴重短缺、房屋問題成為最大民怨之際，原居民卻可世代坐享丁權，無本生利，自然容易成為眾矢之的，加上政客蓄意挑釁，一些鄉紳惡形惡相，更令城鄉矛盾一發不可收拾。



但說到底，港府無能才是罪魁禍首。過去港府曾多次擺出高姿態，欲收緊丁權來討好主流民意，卻過分高估自己能力，最終弄得灰頭土臉。例如地政總署○四年實施新審理丁屋申請程序，提高申請丁屋門檻，惟遭原居民強烈反對，揚言要在七一上街，港府不敵群情洶湧，最終跪低。到了一二年，時任發展局局長的林鄭月娥又提出新界原居民丁權不能永續論，建議以二○二九年為界「截龍」，惟言論一出即遭鄉議局猛烈抨擊，嚇得林鄭急忙轉軚，表明無意「廢丁」。



由此可見，弱勢政府根本無法擺平既得利益者，每次皆無功而還，今次有法庭代勞，不難估計當局表面上言若有憾，實際上樂觀其成。目前預留給原居民興建丁屋的「鄉村式規劃發展區」超過九百公頃，相比起曠日持久的「明日大嶼」只能提供一千公頃土地，這些現成土地無疑更該率先發展。而原居民的私人土地已經不多，「丁權無限、土地有限」的問題始終需要解決，林鄭到底是「好打得」還是「好跪得」，不妨拭目以待。