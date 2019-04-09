功夫茶：警署門口也斬人　香港實在係撞邪

一個地方嘅興衰總係有樣睇，凡係邪氣盛、正氣衰嘅，都唔慌會有運行。家陣香港地黑社會尋仇斬人，居然斬到去警署門口，完全當班差佬透明，十足十攞正牌咁款，你話香港唔係撞邪，搵鬼信咩！



一名八十後紋身壯漢前晚喺將軍澳商場泊車，另一輛七人車突然火速殺到，一名黑帽口罩男撲出嚟，不由分說揮刀狂斬，懷疑係黑社會尋仇所為。



即係咁，香港地黑社會氣燄囂張，當街當巷劈友早就唔係新聞，好似早排九龍塘窩打老道亦發生同類劈友案，兩名男子被三名東南亞刀匪從的士拉出狂斬，其中一人當場浴血重傷，但今次呢單畸士特別之處在於，事發地點同將軍澳警署僅百米之遙，約莫街頭街尾距離，事主負傷突圍跑去求救，可惜走到門口不支倒地，而兇徒則施施然跳返上賊車逃之夭夭。



喂，兇徒咁多地方唔落手，偏偏選擇喺太歲頭上動土，畫公仔幾乎畫到出腸︰第一係警告目標人物，呢鑊嘢天王老子都保你唔住；第二係向差佬示威，咪以為喺你地頭我就唔敢發圍，有本事出嚟拉我吖，笨！



講到呢度，大家可能諗起多年前黑社會頭子一句狂言，「呢度十二點鐘後我話事。」事實係黑幫分子日光日白一樣唔放警方在眼內。尋日朝頭早反黑組探員喺尖沙咀山林道進行反罪惡巡邏，期間十多名惡漢竟然叫囂起哄，有人粗口橫飛指口篤鼻鬧阿Sir，有人甚至企圖搶警棍，簡直無法無天。話時話，本港治安狀況近年每況愈下，特別係斬人重案更加係無日無之，當中除咗黑幫內訌，更多係謀財害命。早排一對夫婦喺北區遭刀手伏擊搶錢，連手都斬甩埋，講起都得人驚。曾經嘅「最安全城市」，早已一去不復返。



當然喇，講到治安毒瘤，除咗黑社會，不得不提南亞假難民兵團。佢哋喺各區安營紮寨，姦淫擄掠無惡不作，搞到市民有得震冇得瞓唔在講，更令人憂慮嘅係，南亞兵團拍住本地黑幫一齊上，充當犯罪急先鋒。係人都知，黑社會南亞幫兩毒合流，始作俑者正正係人稱「南亞兵團之父」嘅黑幫前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，而「上海仔」獲警方保護傘力撐，得以提早着草海外，繼續遙控販毒集團，更加係公開嘅秘密。犯罪分子話唔定覺得「警黑一家親」，大家「同氣連枝」，誰也不比誰高尚，使乜畀面你吖。



兵驚賊，貓怕鼠，正正就係成個香港黑白顛倒、是非混淆嘅縮影。古人曰：上不恤理，則惡政行而邪氣作。香港撞邪，諸事不吉，連港鐵列車都可以撞車，飛機引擎都可以着火，除咗係上天示警，更加係「上不恤理」，倒行逆施惹的人禍。