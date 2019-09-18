世界視線：亞裔參選遭歧視　美國平權路仍遙

美國民主黨十名總統初選人日前出席第三輪電視辯論，其中台裔參選人楊安澤的表現備受注目，他在會上突然使出奇招，宣布將隨機抽出十個家庭，在未來一年透過選舉基金，向他們提供每月一千美元的「自由紅利」，被質疑違反禁止將競選資金轉為個人用途的聯邦法律。

有道是，「沒有消息是最壞的消息」，特別是對楊安澤這種支持率在低位徘徊、僅能勉強躋身第三輪辯論的參選人來說，有爭議性話題未嘗不是好事。而除了隨機發放「自由紅利」成功引起話題，楊安澤最近就全國廣播公司（NBC）清談節目《周末直播》喜劇演員吉利斯以往侮辱華人言行所作的回應，同樣受到廣泛關注。

楊安澤強調，自己更喜歡讓人深思，而不是奚落他人的喜劇表演，但如果吉利斯願意的話，他願意跟對方坐下來談談。楊安澤甚至為吉利斯「求情」，認為對方不該為歧視言論被開除，因為「比起懲罰，人們能從寬容中得到更多……如果我能原諒他，希望其他人也可以」。

楊安澤面對種族議題的「豁達大度」，從選舉策略分析，稱得上是精準的計算。他打從一開始出來參選，便刻意淡化自己的亞裔人背景。這不難理解，在美國，比起黑人以及西班牙裔族群，亞裔在政治上仍處於相對弱勢，在種族議題上愈「超然」，便愈能告訴廣大白人選民，他楊安澤不是一個「威脅」。恰恰相反，楊安澤樂意承認亞裔人「喜歡數學」的套版印象，這固然是為了突出自己「問題解決者」的形象，但亦被部分人批評助長對亞裔人士的種族偏見。

然而不管怎麼說，人們很難想像一個黑人或是西班牙裔候選人在遇到類似侮辱言論時，不會奮起維權，而其他候選人則視若無睹。當年共和黨的麥凱恩參選總統，在一次競選集會上，當有支持者質疑其對手奧巴馬是「阿拉伯人」時，便被他斷然喝止。當然，打鐵還須自身硬，如果不是黑人長期跟種族不公作殊死鬥爭，也未必能贏得白人的尊重。從這個角度看，楊安澤的「非種族化」甚至「息事寧人」是否正確，或可作不同解讀。