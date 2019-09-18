神州觀察：台灣再失邦交國　北京重手懲台獨

太平洋國家所羅門群島與台灣斷交，同時和中國大陸建交，成為蔡英文任上和台灣斷交的第六個國家，在台灣即將舉行總統大選前夕，北京給了民進黨政府一記沉重的悶棍，很可能掀起骨牌效應，台灣成為「孤島」，只是時間問題。

在陳水扁任內八年，台灣邦交國由二十九個減至二十三個。到了國民黨執政時期，兩岸關係穩定，外交休兵。蔡英文於二○一六年上台後，邦交國數量以雪崩式的斷交減少，如今只剩十六個邦交國，以大陸目前的綜合國力，台灣所謂的邦交國，都可能被北京悉數瓦解。

對於邦交國劇減，台當局歸咎於大陸外交打壓，然而眾所周知，始作俑者是民進黨政府，蔡英文上台後拒承認「九二共識」，不斷推進「台獨」活動，煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，更積極配合美國遏制大陸戰略，在中美貿易戰中對大陸科企落井下石；同時頻頻採購美國武器，以武抗統，甘當圍堵大陸的棋子，大陸當然不可能坐視不理，封殺台灣外交空間早在意料之中。

北京最不能容忍的是，為了拉抬民調，蔡英文政府近期頻頻批評大陸，更不遺餘力介入香港修訂《逃犯條例》風波，推波助瀾，不僅表示願意接收港獨流亡者，民進黨方面更多次與黃之鋒等亂港分子會面，以實現台獨港獨合流。但蔡機關算盡太聰明，小動作頻頻，終讓北京覺得是可忍孰不可忍。

按歷史經驗，外界一般認為，大陸在台灣選舉之際挖走所羅門，意在為藍營助選。其實不然，北京對藍營早有諸多不滿。特別是之前還主張「九二共識」的國民黨，近年在意識形態上紛紛向綠色靠攏，「統一」成為藍營最忌諱的話題，藍營政客近期不僅高調反對「一國兩制」，更頻頻公開表態聲援香港「反修例」示威。在北京看來，台灣社會已過分介入香港問題，甚至認為台灣亦是香港動亂的幕後推手之一，因而必須有所回應，警示藍綠。

大陸自二○○四年後，基本上在台灣選舉期間都相當低調，擔憂會為民進黨助選。但今次一反常態，包括頻頻舉行針對台灣的大型軍演，又無視國民黨掌控台灣大部分縣市而暫停陸客赴台觀光，緊接着又在外交上擠壓台灣國際空間，表明北京根本不在乎藍綠反應、不在乎誰當選，反台獨才是目前大陸對台工作重點。

所羅門群島是台灣在太平洋面積最大、人口最多的邦交國，具有相當的代表性，它與台灣斷交或在該地區引發連鎖效應。而隨着大陸經濟發展能夠分享的利益愈來愈多，台灣僅存的邦交國仍會持續轉向大陸，這已是難以阻擋的趨勢，一旦出現「零邦交國」，台灣所謂的「主權獨立國家」只是空話。