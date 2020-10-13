功夫茶：常任法官誰填補　瓜田李下避則吉

終審法院常任法官張舉能將於明年接任終審法院首席法官一職，屆時佢個位，即終審法院常任法官將出現空缺。據悉，張官嘅空缺填補名單，有多位獲推薦嘅候選人，包括終審法院首席法官馬道立嘅配偶、高等法院上訴庭法官袁家寧。

嗱！現時終審法院三位常任法官分別為李義、霍兆剛及張舉能；而李官及霍官擅長處理民事案件，如果袁家寧真係接替張舉能嘅終審法院常任法官一職，將會出現三位均擅長處理民事案件，無疑側埋一邊，是以有法律界人士認為該常任法官職位應由擅長處理刑事案件嘅法官接替較為合適。

本港司法制度畸形，最近備受批評，正如終審法院前常任法官都抨擊法院「自我賦權」，司法獨立變質成司法獨大，港英餘孽一直充斥各級大大小小官場，這正是回歸以來亂足二十三年嘅主要根源！此時此刻，要正本清源，在任人上自然更加敏感。有議員批評司法系統欠缺透明度，袁家寧身份敏感，促佢向公眾解釋，否則司法系統嘅公信力將進一步下跌。嗱！功夫茶腦海忽然浮閃起「瓜田不納履，李下不整冠」呢十個字。看官，「瓜田李下」呢個典故，形象生動，古人認為正人君子不僅要顧及言談舉止，還要主動避嫌，遠離一些有爭議嘅人和事。人性多疑，人多嘴雜，此亦「宵行者能無為奸，而不能令狗無吠也」，意思係指行夜路嘅人，儘管可以恪守自律，不作奸犯科，卻仍然沒有辦法讓巷子裏的狗不對着自己亂吠！

奇怪！古人明白嘅微言大義，今人怎麼都不以為意？呢，有學者就話喇，馬道立在任期間嘅處事方式備受爭議，若然自己老婆接任終審法院常任法官，難免惹人質疑係「裙帶關係」所致，繼而引起公眾觀感問題。咁又難怪喎！自從東區法院前裁判官何俊堯任內判處多宗反修例示威案件嘅被告罪名不成立，被批評立場偏頗及裁決不公後，司法系統嘅公信力已大幅下降，有議員擔心若袁家寧喺未向公眾解釋嘅前提下接受推薦，將會導致司法系統嘅公信力進一步下降！

各位街坊，選賢與能，不用人唯親，大家都知道係一種美德；孟子就話：非其道，則一簞食不可受於人；如其道，則舜受堯之天下，不以為泰。意思係話，如果不是順應天理嘅取得，就算一筐飯食也不能接受；如果順應天理地取得，就像舜承續堯嘅天下，也不過分。古人所取，有規有矩，絕不會「以私害公」。功夫茶或舉個近代啲嘅例吖，中國學者兼外交家葉公超，佢當咗九年外交部長，平生引以為快慰之事，就係未下過條子任用一個私人、一個親戚！為免「社會產生不良觀感」，瓜田李下還是避之則吉！說到底，現在是中國人天下，港英餘孽一個都不應該留！