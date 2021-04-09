產評：中美金融戰交鋒　虛擬貨幣變東風

《三國演義》中的借東風故事膾炙人口，面對中美金融戰，虛擬貨幣或許正成為中方的東風。近年「一哥」比特幣投資大行其道，在區塊鏈技術發展上具有優勢的中國相信樂見其成，皆因人民幣在傳統貨幣領域上難撼動美元，反之，乘着近年美國財政及貨幣政策陷困，美元信用四面楚歌之際，「借風使船」推起比特幣，使之成為挑戰美元的「金融武器」更省力見效。不過，如今拜登政府正部署在金融戰中精準還擊，隨時會將這個危及美元霸權之物「擊落」摧毀！

比特幣是2008年金融海嘯後的產物，身份神秘的發明家冀藉區塊鏈理論，防止諸如雷曼爆煲的事件重演，發展至今成為全球最大虛擬貨幣，在疫情期間，參與交易的已不僅是炒家，就連傳統企業亦躍躍欲試。美國新進女股神也是憑着買入比特幣，使投資組合跑贏股神巴菲特，成為全球市場一時佳話！

其實，在數碼貨幣及區塊鏈領域中，美國的積極性明顯不及中國。究其原因並非美國缺乏實力，而是若美國貿然推動數碼貨幣，將危及美元作為國際儲備貨幣的地位，等同搬石砸腳。故見在這議題上，聯儲局多番強調不急於「做第一」，而是要「做對的」，關鍵就是要先探討和理順與美元的關係。

反觀中國，若繼續推進現時的人民幣邁向國際化，由於須依賴經貿交易下的流通量推展，看不到短時間內能挑戰美元，倒不如加快拓展數碼人民幣，以嶄新的支付方式殺出生路，背後靠的就是區塊鏈技術。無獨有偶，恰恰疫情下全球央行放水救市，資金氾濫，大量流入虛擬貨幣炒作，比特幣更被美化成較黃金更具潛力的投資產物，吸引不少人搭順風車炒賣，正好讓中國能在數碼貨幣戰線上雙管齊下，皆因比特幣成為了投資界「命運共同體」，有「新興市場之父」稱號的麥樸思早已表示，一旦比特幣暴跌，必然引發連鎖式股災。明顯地，這較中國沽美債更具殺傷力，成本相對極低。

正所謂「攻瑕蹈隙，毫不費力」，中國資金在比特幣炒風上推波助瀾，若他日正式接受比特幣納入為部分交易的支付方式，足以為美元製造麻煩，而且出擊時間更易掌控。

這場中美金融戰，一方志在設法擺脫美元掣肘，另一方則誓保美元霸權。相信拜登政府不是不知道此漏洞，但若使比特幣成為中美金融戰下的炮灰，就要先為股災計數！因此可見，兩強世紀爭霸殊不簡單，雙方皆等待誰先「一子錯」，然後滿盤皆落索。