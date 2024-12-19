正論：香港人開心不起　經濟差更難沖喜

高官開口閉口由亂入治、由治及興，又不時炫耀中央惠港措施源源不絕，奈何現實不盡如人意，香港人開心不起。有團體進行開心指數調查，「香港開心指數」再跌0.25分至5.63分，創近7年新低；更驚人的是，香港人抑鬱情緒按年上升，今年增加3.3%，超過一半受訪者有中度至重度抑鬱情緒症狀。最困擾港人情緒者，莫如經濟狀況轉差，港府施政不濟。

有關調查在今年7月進行，收集過千份問卷並加以分析，以年齡組別作區分，除了開心指數一直維持偏低的25至44歲人士外，35至44歲及55至64歲人士亦錄得跌幅，尤其後者的開心指數比2018年更差。今年香港人最感困擾是「整體經濟狀況」，其次是「政府施政」，這兩方面的滿意度得分最低。此外，自認有重度抑鬱症的受訪者高達三成，平均每10個香港人，就有約一人幾乎每天都處於心情低落的狀態。

過去香港人被視為經濟動物，一切以搵錢為先，近年經過黑暴及疫情衝擊，移民潮湧現，整個社會離心離德。最壞日子好不容易過去，香港早就復常，惟香港人雖然又回歸成為經濟動物，但正正因為經濟不景，政府振興無方，因而成為不開心之源。過去年紀較長的一群，一直是社會最穩定的一群，也是最支持政府的一群，可是如今55至64歲人士的開心指數也錄得跌幅。調查人員認為，本港經濟在六、七十年代起飛，這個年齡層的人由學歷到經濟收入亦同步起飛，如今已到了退休階段，或因退休生活、與子女伴侶相處不適應，加劇不快樂感，促政府正視。

年輕一群不開心，年長同樣不開心，難怪整個社會氣氛低沉。事實上，類似調查結果已非首見，今年3月由聯合國資助機構發表的年度「世界幸福報告」，香港排名連跌3年至86位，遠低於新加坡、日本、南韓、菲律賓、中國內地，連印尼也不如。至於香港家庭福利會今年中發表的「香港家庭幸福指數」，更由2019年的6.31分，連續下跌至今年的6.06分，比疫情期間得分更低。

既然香港已由亂入治，政治問題已不成問題，就談由治及興，大部分港人卻看不到經濟「興」在哪裏。相反，港府已連續3年錄得千億元赤字，高官奢談有開源節流大計，實際上一個像樣的計劃也沒有拿出過枱面，使錢則繼續大手大腳，編內外職位開完又開，提起公僕減薪即落閘拒絕。與此同時，港府一味指意「阿爺」打救經濟，惟內地旅客並非打救經濟的萬靈丹，觀乎零售業總銷貨價值連續8個月插水已是明證。更不必說，產業轉型光說不練，只知自吹自擂，經濟好轉不知要等到何年何月。

百上加斤的是，公共事業加風猛吹，最新是3間專營巴士公司明年1月加價，加幅超過通脹。每次公共事業申請加價，行會總是照批如儀，完全沒有站在小市民角度考慮。經濟不景，搵食艱難，單靠熊貓經濟和啟德體育園，足以沖喜乎？難怪香港人不快樂！