產評：兩地樓市未脫險　穩價宜先振股市

中港樓市氣氛都如寒冬一樣冷，內地房企仍在積極與債權人商討重組債務，避免清盤收場，香港住宅以至寫字樓等市道皆處「捱打」狀態，乏善足陳。不過，兩地要穩增長，必須要穩樓市，要實現「穩樓」目標得先大力提振資本市場，激活市場流動性，讓融資功能重新啟動，而這戰略一步年內必須見到實效，否則以政府財赤來催谷消費難撐多久，反有種下新禍根之虞！

過去無論內地或香港，房地產佔經濟的比重甚大，靠炒高地價樓價來谷大產值，可泡沫終歸泡沫，樓價不合理地高企，影響生活及營商成本，造成住屋等社會問題，更阻礙經濟發展，必得正視。房地產業調整開展，去槓桿、消泡沫的過程必然影響市場需求，尤其是過去兩地政府財政收入都過於依賴土地收入，樓市調整帶來的財政缺口，便造成現時內地地方債務問題及港府連年千億財赤的一系列問題。

樓市調整不僅是產業的價格重估，也影響到百業景氣，從而拖累經濟氛圍。在外部美國新政府上場後地緣政治形勢不明朗下，內地積極推出多項刺激措施來提振內部需求，圖藉此穩住經濟，但一日內房問題未獲解決，只怕仍力不從心，事倍功半。至於港樓，土地亦即「麵粉」價格仍在尋底，自然無法為樓價估底。

兩地樓市都「打困籠」，持續下去不會有贏家。政府以財政政策發債催谷消費，非長久之策；美息高企，中美息差又限制貨幣政策操作空間，內地在穩匯的前提下，降準減息至今仍只聞樓梯響，豈非無因。

兩地要穩經濟須加快疏導樓市風險，而要穩樓市可先從提振股市着手，一則有助透過改善資產價格來提振市場信心，刺激需求；二則藉着促進市場流動性，讓上市企業（包括房企）能善用股市融資，從而協助化解債務問題，信貸市場蓬勃，包括房地產投資亦有望受惠。樓市確認脫險，必有利投資與消費的信心回復，內需巨輪重新啟動，經濟自可見出路。

當然，要激活股市不是靠短炒癲升來實現。如何鞏固傳統產業，並加快發展高增長的新興產業，為股市注入新的投資題材，並加強服務地區經濟，創新商貿格局，吸引更多新股上市，從而帶動資金流入，改善資產估值，都是可取之途。

今年開局未滿月，已迎來美國在電動車與晶片方面對華出招，說明年內中美鬥爭不會平靜。促進中港金融已成為兩地政府的頭等戰略大事，得設法讓資本市場健康發展，配合財政及貨幣政策運用，穩經濟始能事半功倍。

是故，內地當局多番提出要穩樓穩股，絕對是正確的取態。在金融領域，香港擔當重要角色，港府須加緊做好各項工作，容不得再虛度光陰，否則千億財赤難滅，靠發債度日，審慎理財不再，這團火早晚要燒到港元聯匯制度，屆時並非港府有意無意思變的問題。

這覆舟之險既可預視，作為政府，在大水來臨前設法築好防堤，並研制應急備案，確保香港這艘「中國金融號」能行穩致遠，是當前港府須設法做好的重責。