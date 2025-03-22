娛圈單打：覺醒文化極混帳　公主淪為四不像

新版《白雪公主》開畫票房被睇淡，咁又難怪，套戲未上畫先畀人插到飛起，Rachel Zegler做白雪公主同Gal Gadot做皇后呢個casting已經夠晒爭議。

Rachel同原著「皮膚白過雪」完全唔夾唔在講，仲要佢天生寸嘴，話原著故事老土兼過時，搞到連王子救公主嘅情節都冇埋，仲話公主唔需要男人救，要獨立自強，喂，咁不如你作個新故事「黑雪公主」吖笨。

即使Rachel後來宣傳時知道眾怒難犯，轉軚話好榮幸可以演白雪公主，又話所有後生女都夢想接到呢個角色，但點補飛都冇用啦，網民已經唔buy。

至於Gal做皇后，本來佢個樣夠晒霸氣，做反派應該幾有睇頭，問題係佢同Rachel睇落似姊妹多過似母女，令人好出戲，佢又話要重新定義皇后呢個角色係「複雜嘅女性」，咪玩啦，皇后就係要奸到出汁先好睇㗎，你搞到佢「複雜」晒，仲有咩睇頭？

總之呢，荷里活依家成日將「覺醒文化」強加落去，搞到啲戲變晒四不像，例如原本紅髮白皮膚嘅小魚仙變咗黑人Halle Bailey，仲惡人先告狀話你哋唔接受就係haters就係種族歧視，結果全球票房死過臘肉，求仁得仁囉。難怪特朗普都頂唔順，當選後第一時間唔係要擺平俄烏戰爭，而係要令荷里活再次偉大，即刻搵咗史泰龍、米路吉遜做荷里活特使，聲稱將過去4年流失嘅海外生意搶番嚟。

事實上，侵侵管治班子個個俊男美女，最養眼省鏡莫過於年僅27歲嘅金髮美女白宮發言人Karoline Leavitt啦，睇現實版白宮群英，好過睇荷里活《白宮群英》啦，係咪！