中美之爭可暫緩，但不可能從根本解決，除非美國不再是霸權主義，中國放棄社會主義與國家復興。中國不能不防，美國也不會停止對中國各個方面的攻擊。中國防衞方法不可能固守國境，過於被動。

早一段時期，睦鄰政策頗為成功，東盟與中亞都安穩，中印關係也有所改善，美國圍堵似乎失敗，中國在東盟、孟加拉、巴基斯坦、中亞五國都開始深化關係。可是一、兩年間形勢卻轉變，菲律賓變成美國軍事基地，柬埔寨可能有異動，緬甸一方面是內戰危機，戰亂擾亂中國邊境的貿易與安全，也會引來緬甸內部不滿，影響中緬更長期關係。

在菲律賓，因美國的大力介入，當地親美勢力強大，中國似乎沒法從其內部作出牽制，外部與菲律賓的對峙抗爭，卻只惹起當地的民族主義、民粹主義，原本與中國友好的地方勢力受到打擊，更難期望可通過總統選舉扭轉局勢。而柬埔寨政治精英的世代更替，西方教育替代革命洗禮的政治取向便有大的分別，且經濟開放，貪腐普及，西方刻意拉攏，新一代精英容易脫中國入美國懷抱，對中柬關係挑戰極大，不能靠過往友情可保今後的政治合作，經濟援助也需改變方式，才可與西方、日本競爭。

即使越南，親美與親華勢力鬥爭已久，今天與華合作，沒法保證未來的合作，越南內部不同既得利益南北之爭、世代更替，在在都與經濟景氣變化結合，引來政治上對華關係的變化。印尼的情況亦似越南，不可能有長期盟友的關係，命運共同體的發展還很遙遠。

中亞的形勢亦不好，吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦靠人民幣維持，可實際的向心力不大。當地種族之爭嚴重，塔吉克斯坦更牽涉到阿富汗。哈薩克斯坦似穩非穩，美西方與日本也刻意拉攏，西方勢力滲入已深。但最大危機是巴基斯坦與阿富汗，阿富汗北部接連塔吉克斯坦與中國邊境，大部分地區有伊斯蘭國呼羅珊分支的據地，連同巴基斯坦西部部落地區和南方俾路支地區，巴國塔利班和俾路支獨立軍擴張頗快，都以中國人、中國項目為攻擊對象，影響瓜德爾港和中巴經濟走廊運營。巴軍無力鎮壓，不穩之勢日重。敍利亞政變，東突勢力浮面，進一步轉移到阿富汗與巴基斯坦應不難。幾方勢力合流，疆獨滲透難免。形勢變化，中國不可能不防。