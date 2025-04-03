正論：財赤高企養難民　善財難捨欺港人

港府公布，上個財政年度首11個月，錄得923億元赤字。財赤居高不下，各樣民生福利不是削減就是加價，小市民苦不堪言。但與港人被迫勒緊褲頭相反的是，滯港假難民繼續獲得港府厚待，由金錢到物質皆不缺，偏偏他們以怨報德，勾結本地黑幫幹盡犯法的事。昨日立法會通過「優化處理免遣返聲請」議員議案，反映民意對此已是極之不滿。

有議員引述政府數據指出，2022年9月底有超過14,900名假難民滯港，8,200人因聲請被拒而進行司法覆核，兩年後的最新滯港人數竟飆至15,800人，申請司法覆核者達到8,600人。相關數字已是政府實行源頭堵截和打擊黑工的結果，證明收不到預期成效，反而耗費大量公帑和人力去處理，得不償失，促港府效法英國制訂特別法庭，簡化程序處理聲請及覆核。

事實上，接近99%的聲請個案，到最後都被判定為不成立，證明免遣返聲請已被濫用。更不堪的是，這些假難民抵港後均可獲發「行街紙」，一紙在手，隨即全港九新界通街走，打黑工只是小兒科，跟本地黑幫勾結充當打手才是茲事體大，搶劫仇殺販毒無惡不作，形同治安心腹大患。日前尖沙咀有身懷巨款的土耳其商人，遭多名南亞漢施襲企圖搶錢，血灑當場，最終證實4名被捕的巴基斯坦籍兇徒，當中兩人為持行街紙的假難民。同類案件不絕如縷，說假難民是治安大毒瘤，絕對沒有冤枉。

說到底，假難民這個治安大毒瘤，完全是港府一手造成。一直以來，港府對假難民無任歡迎，以人權名義打開大門迎接，結果假難民前赴後繼，港府還要花費大量公帑供養，近十多年來已豪花過百億元天文數字，當中司法更儼然禍港幫兇。前年12月，上訴庭就一宗假難民案件，判入境處上訴得直，並批評高院原審法官錯誤認為入境處違反人身安全。涉事假難民滯港逾10年，期間甚至干犯強姦罪。延宕多年始水落石出，司法多年來之偏頗，可見一斑。

上述例子並非孤例，假難民遇事即申請法援免費打官司，全部由納稅人埋單，而本港法律界更有專門接假難民案件的律師，他們一邊收取納稅人的錢，一邊靠害社會，加上司法配合，長久以來所有判案，絕大部分對假難民有利，甚至有個案成功向港府索償，即使被遣返也能衣錦還鄉。港府明知亂象存在，一直不去糾正，反而一味在下游增加人手和資源應對，堪稱本末倒置。

忍無可忍，拒絕再忍。連一班被嘲為投票機器的代議士也不得不為民發聲，批評港府處理假難民問題失當，證明民意怨氣極大。尤其現今財赤高企，港府以節流為名，將所有民生福利削減，公營醫療服務收費則大加特加，偏偏對假難民大愛包容。善財難捨，冤枉甘心，對比實在過於鮮明。港府再不聽從民意撥亂反正，治安毒瘤愈養愈大，財政泥沼愈陷愈深，必將難以自拔，全港市民都身受其害。