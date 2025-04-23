正論：創新排名又急跌　徒嘆無奈缺人才

創新科技不僅是推動經濟增長及發展的主要動力，更加是提高社會競爭力的關鍵因素。特區政府過去十多年致力推動創新科技產業的發展，在基建設施、資助基金、人才培育等皆下了不少工夫。不過，本港雖銳意發展創新科技，卻差強人意。

立法會新一期數據透視指出，香港在創新方面的全球排名，從2020年第11位降至2024年的第18位，4年跌7位，主要由於知識及技術產出的表現較為薄弱，與本港研究人才嚴重短缺相關。在新一期報告中，首10位依次為瑞士、瑞典、美國、新加坡、英國、南韓、芬蘭、荷蘭、德國及丹麥。換言之，新加坡及南韓在創新方面，大大超越香港。2024年，香港每百萬人口中只有4,809名研究人員，遠遠不及7,488名的新加坡和9,467名的南韓。現時，香港是全球唯一擁有5所百強大學的城市，兩年前，政府大力宣揚「搶人才」，又擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，擴闊吸納世界各地人才網絡。然而，有關計劃似乎未能搶到創新科技人才。

本月中旬，創新科技及工業局局長孫東出席世界互聯網大會亞太峰會時表示，香港在國家支持下邁向成為國際創新科技中心，政府積極投資創科，包括進一步強化本港研發能力，並將研發成果轉化為應用，認為將是本港科技創新的重要一步。港官永遠講就天下無敵，成效卻是另一回事。數據透視指出，大學的研究式課程畢業生是填補人才缺口的重要來源，但2022/23學年在大學教育資助委員會資助的8所大學中，僅得63%的研究生在畢業後6個月內能找到全職工作的崗位，明顯低於學士學位畢業生的71.8%相應比例。大體而言，研究生在尋找與其專業對應的工作時面臨挑戰，在STEM領域的情況尤為甚，儘管59.8%的研究生修畢與「工程與科技」及「理科」相關的課程，但只有11.6%的畢業生能成功找到與其學科直接相關的工作，很大程度上是由於本地工商機構的研發投資增長緩慢所致。

上述數字指出，只有約11.6%的畢業生能成功找到與其學科直接相關的工作，這未免太令畢業生氣餒。曾有受訪青年認為，影響香港創新科技產業發展的因素，主要是社會欠缺創新氛圍。此外，科技研發的投資不足，以及地價、租金成本高。青年認為社會風氣側重實際、保守、不敢冒險，令香港創新科技產業發展存在一定困難。

港府財赤高企，創科投資本來已不及新加坡，更遠低於深圳。在2024年的施政報告中，政府宣布將設立100億元「創科產業引導基金」，以進一步促進香港策略性創科產業發展等。但相對於新加坡政府準備於未來5年投入250億新加坡元（約1,485億港元），以聚焦發展創新科技領域，香港的100億元未免「小巫見大巫」。香港在基礎設施、金融系統即使表現出色，無奈在創新能力，遠落後於新加坡。香港要走出缺少創新人才的困局，政府須着力搞好經濟，令畢業生學有所用；鼓勵青年敢於冒險，社會要營造創新科技氣氛，在在需要有前瞻精神，而非一味自我吹噓並感覺良好。