李炳憲壓丁海寅朴寶劍當選「最閃耀藝人」

韓國蓋洛普調查機構於每年12月均會公布「年度最閃耀電視劇與電影藝人」排行榜，並由民意選出心目中認為今年表現最突出的演員。



電視劇方面，相隔9年再拍劇的男星李炳憲，憑古裝劇《陽光先生》力壓拍檔金泰璃首度登冠。上半年熱播的韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》男女主角丁海寅與孫藝珍，各自排名第3及5位。朴寶劍憑新劇《男朋友》力保第4位，排名跟去年一樣。而合演韓劇《一起生活吧》的張美姬與劉東根分別排第6及9位；《Beauty Inside》的徐賢真進佔第7位；《我唯一的守護者》男星崔秀宗排第8位，去年高踞第2位的神劇《鬼怪》男星孔劉，今年下滑至第10位。



雙宋排名勁跌



至於去年憑神劇《太陽的後裔》打入三甲的「雙宋」今年排名勁跌，今年未有新劇的宋仲基，由去年榜首跌至掹車邊排第20位，喬妹有新劇《男朋友》熱播中，排名雖高於丈夫，仍僅得第18位。



馬東石稱冠「最閃耀電影藝人」



此外，蘇志燮、朴敘俊、UEE、池晟、金喜善、高斗心、李民基與車太鉉依次排第11至17及19位。 而「最閃耀電影藝人」由韓片《屍殺列車》的男星馬東石力壓《與神同行》的河正宇居首，李炳憲、宋康昊與朱智勛依次排第3至5位，而打入20位的女星，分別是第15、16及19位的金慧秀、孫藝珍與韓智敏。



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