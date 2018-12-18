阿嬌婚禮滿載笑彈　祖兒爆核彈級金句

鍾欣潼（阿嬌）今日同老公賴弘國（Michael）喺尖沙咀進行簽字註冊儀式。英皇集團主席楊受成博士、英皇娛樂集團行政總裁許佩斯小姐、英皇娛樂集團營運總裁霍汶希小姐，及英皇一班藝人包括：容祖兒、古巨基、蔡卓妍、關智斌、鄭希怡同老公梁學儲都一早到場。



錫極錫唔停



儀式喺晏晝近五點開始，二人宣讀完誓辭便交換結婚戒指，之後便情深一吻，期間祖兒大叫：「好嘢！錫多啖，錫唔夠喎。」錫錫後就開始簽字儀式，楊受成及賴弘國父親分別任阿嬌及賴弘國嘅證婚人；簽字後四人合照，Mani話：「楊生，挨近啲影相啦。」楊受成即刻笑說：「我驚Michael嬲呀。」及後一眾藝人齊齊起哄同阿嬌講：「我唔捨得你嫁呀！」阿嬌還擊：「我好想你哋嫁呀！」祖兒再話：「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女。」爆出核彈級金句。



阿Sa心水清



心水清嘅阿Sa就即刻篤爆，「係咪講錯嘢呀？好似係嫁出去嘅女等如潑出去嘅水喎。」全場即刻大笑。簽字儀式完結後，一對新人就同親友影大合照。



楊生向新郎訓話



隨後，眾人移師室內向長輩斟茶，二人首先跪地向老闆楊受成斟茶，並由祖兒客串「大妗姐」，飲過茶後，楊受成就向賴弘國「訓話」：「你要好好對她（阿嬌），不好的話你就不要來香港。」十分搞笑。