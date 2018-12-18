上周離世　整容失敗「電風扇大媽」終年57歲

憑「電風扇大媽」的稱號而為海外網民認識的韓國女子韓惠京，早年因沉迷整容手術，臉部被注入工業用矽膠、豆油及石蠟等物質，導致臉部腫脹變形，生活大受影響。經歷多年非人生活的韓惠京於上周六（15日）在首爾逝世，終年57歲，其家人未有透露死因，並低調地處理後事。



外表姣好的韓惠京於廿多歲時展開歌手生涯，曾任職夜間歌手。韓惠京於1998年赴日本追夢，希望成為最好的歌手。即使所有人都讚她漂亮，她仍對外表不滿意，為了改造過寬的下顎，她接受整容手術，結果美容夢變成噩夢，醫生把工業用矽膠注入韓惠京的臉部，導致她臉部腫脹。然而，韓惠京沒有求醫，反而自行注射沙律油等物質，導致臉部腫脹3倍，嚴重變形。韓惠京其後因外表而失去自信，開始封閉自己。



韓惠京在2004年接受SBS電視台訪問，公開箇中心路歷程，惹來各方關注，大批民眾出資助她接受手術。她2006年出版音樂專輯，記錄夜間歌手的生活。經過17次手術後，韓惠京的臉部略有改善，惟腦後卻因殘留異物導致視力衰弱。她2012年獲日本知名整形醫生高須克彌操刀取出240克異物，狀況才稍為改善，2015年後絕迹幕前。



對於韓惠京「電風扇大媽」的得名由來，外界眾說紛紜。有傳媒指是因為她手術後臉部腫脹，形似電風扇而起名；亦有傳媒稱是因為韓惠京年輕時曾被取笑臉闊如電風扇，她才下決心整容，踏上不歸路。