懂「性」冇失身　鄧洢玲聖誕玩野外露營

藝人鄧洢玲（Elaine）早前在ViuTV主持以性為題材的節目《晚吹—啪啪聲，太好聽》，因談情說性、作風大膽前衞被封為新一代「性女」。談到有指平安夜是「失身夜」，問擁有32D上圍的她可曾遇過很「危險」的聖誕節？她說：「我冇經歷過，可能我由細到大都比較男仔頭啲，我以前讀女校，好鍾意打波又短頭髮，節日都係一堆『波牛』一齊過，完全唔係依家咁女性化。」



心入面住咗個麻甩佬



加入娛樂圈後，Elaine更試過被搞笑告白：「試過有男仔走埋嚟，同我講佢細細個就睇我，佢唔講呢句咪好囉，講咗就會有個距離，我唔想我喺佢心目中嘅形象幻滅，所以冇發展機會。」至於今個聖誕節會有甚麼節目？單身的她透露會跟朋友野外露營：「我鍾意啲特別嘅嘢，我會同班朋友去露營，凍冰冰飲吓朱古力，我覺得好正，我尊重工作先會着靚啲，但其實我個心係住咗個麻甩佬。」



前年過節零氣氛



另外，去年她不惜投資七位數開設按摩店，身為老闆娘的她趁住聖誕節，親自為舖頭布置，Elaine坦言最難忘前年的聖誕節：「當時下定決心要開舖，因為乜都唔識，嗰段時間係最徬徨，每日起身諗裝修要點做，嗰個聖誕係完全冇氣氛，每日打扮成個乞兒咁，趕住出去搞裝修嘅嘢，嗰個聖誕節係過得最醜樣 。」



場地：Blossom Massage Boutique

髮型：Jair Tsou@muse hair



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