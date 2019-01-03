【翻拍經典場面】甄子丹向自己舊作致敬

藝人甄子丹為電影《肥龍過江》在九龍灣拍煞科戲，他表示該場戲是將自己15年前的經典作品《殺破狼》場面以搞笑手法重現，他笑言：「我哋喺同一條巷，我着番同一套衫、揸番同一枝棍。（件衫仲啱着？）啱，仲鬆咗，因為冇以前個胸肌咁大，反而個肚腩肥咗，係健康肥。」



子丹稱除了《殺破狼》，還會玩轉《導火綫》，自己玩自己搞吓笑！他說：「不過套戲唔係完全喜劇，我唔識胡鬧，呢個交畀同戲的拍檔晶哥（王晶）。我同佢合作咗三部戲，好開心，大家分擔唔同崗位。套戲拍咗一年，我哋邊拍邊改。」



提到他在戲中有肥仔造型，他笑言是靚仔的肥仔：「我幾年前製作過一個廣告，就係肥仔造型，廣告出街後，啲朋友話可以將呢個肥仔角色變為電影角色，以前洪金寶有套電影叫《肥龍過江》，我覺得個名幾得意，我買咗佢個名，但係全新故事。（太太鍾唔鍾意你個肥仔造型？）啲小朋友唔認得我，仔女嚟到片場探班唔知邊個係老竇。」另外，談到農曆新年，子丹透露因有家族成員結婚，故會留港度歲。」



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