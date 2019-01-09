孫儷鄧超夫妻檔拍戲　全因張藝謀變心

導演張藝謀新作《影》將於香港上映，電影斥資3億人民幣製作，雲集鄧超、孫儷、胡軍等演員演出。據內地消息指，電影原定的 選並非孫儷，而是跟張藝謀合作上一部作品《長城》的景甜。原來張藝謀在開拍前見到孫儷本人後，立即改變了心意。



自從孫儷得知電影中將與現實中丈夫兼男主角鄧超，有一場不到一分鐘的夫妻合奏「琴戰」戲後，就算每天在片場拍攝工作長達14小時，回到家也要練琴數小時才休息！鄧超在片中一人分飾兩角，先是增重10公斤飾演健壯挺拔的替身「境州」，又在60天內自虐暴瘦20公斤，不只是本片最大亮點，而孫儷所飾演的都督夫人「小艾」須配合時局逢場做戲，一邊私下照顧負傷的丈夫子虞，一邊在眾人面前與替身靖州扮演假夫妻，一場戲才與真身丈夫彈奏琴瑟過招，夜晚卻又擦槍走火床戰替身，游走在兩種面貌相似、卻完全不同的男人之間，讓娘娘也直呼「太難了怎麼選！」



他們第一次以「兩人三角」關係詮釋三個角色之間的複雜情感，當初張導演邀請演出時孫儷一度擔心兩人太熟悉彼此，反而演不出欲拒還迎的微妙情愫，鄧超笑言：「我們有多熟，屏障就有多高！」接着大讚老婆：「一次要面對兩種我，那種拿捏很難。」





