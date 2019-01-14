Critics' Choice：《羅馬》獲4獎成大贏家

Critics' Choice頒獎禮舉行完畢，結果，Netflix原創電影《羅馬》共獲4獎包括最佳電影、導演、攝影與及外語片而成為全晚大贏家！



導演阿方素古朗（Alfonso Cuaron）上台領最佳電影時就指住背後的演員與監製並笑言:「呢班墨西哥人並唔係有時被描繪到咁壞。」而他亦多謝Netflix將《羅》帶給主流觀眾。



至於獲14項最多提名的《爭寵》（The Favourite）則獲喜劇組最佳女主角（Olivia Colman）與及最佳整體演出兩獎。而上星期於金球獎獲4獎成為大贏家的《綠簿旅友》（Green Book）最終只能獲最佳男配角一獎，令人感意外！



24屆Critics' Choice頒獎禮部分得獎名單



最佳電影

《羅馬》



最佳導演

阿方素古朗《羅馬》



最佳男主角

基斯頓比爾《為副不仁》



最佳女主角

Lady GaGa《星夢情深》與格蓮高絲《The Wife》



最佳男主角（喜劇組）

基斯頓比爾《為副不仁》



最佳女主角（喜劇組）

Olivia Colman《爭寵》



最佳男配角

Mahershala Ali《綠簿旅友》



最佳女配角

Regina King《If Beale Street Could Talk》



最佳年輕演員

Elsie Fisher《Eighth Grade》



最佳整體演出

《爭寵》



最佳原著劇本

《因罪之名》



最佳改編劇本

《If Beale Street Could Talk》



最佳攝影

《羅馬》



最佳美術設計

《黑豹》



最佳歌曲

《Shallow》（《星夢情深》）



最佳配樂

《登月第一人》



最佳動畫

《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》



最佳動作電影

《職業特工隊：叛逆之謎》



最佳科幻/恐怖電影

《無聲絕境》



最佳喜劇

《我的超豪男友》



最佳外語片

《羅馬》