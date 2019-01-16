新疆美人藏異能！古力娜扎「古今」愛飛釘

早前拍畢內地劇《風暴舞》的26歲的新疆美女古力娜扎，因夥拍人氣王陳偉霆而獲正評。其實初出道的她本有大好前程，憑驚世美貌，做新人時已有機會與紅星胡歌、劉詩詩及劉嫣等拍攝內地劇《軒轅劍之天之痕》，與崛起的迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎封為「新疆四美」。



擁有一張「新疆維納斯」臉的女神始終是有死角的凡人，娜扎被轟思想開放，拍攝古裝劇《山海經之赤影傳說》及時裝劇《檸檬初上》時以真空造型穿越古今，成為「凸點女神」！她亦有不少怪行，錄製內地節目時與同場嘉賓試食泡椒鳳爪，人人齋食鳳爪，她卻只食泡椒，更連辣汁都飲晒！她又自爆在新疆藝術學院上課時，曾被同學埋怨跟她說了半天話也沒反應，原來是有睜眼睡覺的「異能」！



鄭爽暗寸失戀扮可憐



娜扎與迪麗熱巴同年出生，而且同樣來自新疆維吾爾族，因背景相似而經常被人拿來比較，可惜「同鄉唔同命」，迪麗熱巴獲熱捧，娜扎卻遭緋聞拖垮，先後與富二代王成鋼、男星馮銘潮傳緋聞，最受熱議是拍《山》劇時，與同劇的鄭爽前男友張翰撻着，惹來「小三」之嫌！雖然兩人不堪輿論壓力分手收場，惟抨擊未停過，有傳鄭爽對娜扎相當「有意見」，曾有網民在微博開價一萬元人民幣提問，鄭爽不開名暗示「小三」失戀扮可憐。



是非纏身的娜扎其實是百分百孝順女，她努力賺錢，只求讓開拉麵店的爸爸做心臟移植手術，可惜拍攝《山》劇時，其父突然猝死，父女未能見到最後一面，大受打擊的娜扎曾暈倒片場，更因情緒問題導致嚴重脫髮，不得不將一頭長髮剪短。