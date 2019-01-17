《大帥哥》遇外星人？張衞健為三個女人煩緊

劇集《大帥哥》演員張衞健、蔡思貝、楊秀惠、洪永城等晚上在將軍澳電視城為劇集慶功。當中第二十四集講到譚凱琪飾演的天嬌被洪永城殺害，錄得七天跨平台總收視31.8點，成為2018年二線（9點半時段）劇集單集收視冠軍！《大》播出時因檔期等因素未被看好，但播出後香港、內地以至星馬也錄得好收視，可謂吐氣揚眉。



收視理想打勝仗



祝捷會上監製徐正康直言收視理想是「打勝仗」，高層曾勵珍一上台先與張衞健擁抱，她指劇集在內地、星馬反應很好，不少人追問何時開拍續集，她望向張衞健說：「最緊要係劇集嘅靈魂人物，佢令到大家感受到嗰份熱誠，大家都搏命去拍。」



徐榮爆態度軟化



張衞健指拍劇是希望帶給香港人歡樂，相信已經做到，他笑說：「既然慶功宴公司請，咁不如我今晚請揼骨、修甲。」徐榮大爆游說「大帥哥」拍續集，對方態度開始軟化，洪永城笑說：「時裝劇唔鍾意，未來題材都得，2046或者外星人都可以。」



題材醞釀近三年



張衞健受訪時被問到是否拍攝續集，他笑說：「一個角色嘅醞釀有時好快，有時要啲時間，《大帥哥》關於軍閥嘅題材，喺我腦入面醞釀咗差唔多三年，期間冇同人講過，要諗我嘅演繹適唔適合今時今日嘅張衞健。如果Hea做就冇得好講，一個月都可以開機。」



首要應付「年關」



他亦對《大》收視好感開心，並指一直祈禱有足夠體力和靈感去應付，希望能將歡樂帶給觀眾：「見到啲基層朋友，夜晚返屋企睇電視劇已經係最大嘅快樂，所以香港人係好需要TVB，希望公司可以製作更多好戲畀大家睇。」問到成功帶給觀眾快樂，可會激發他醞釀新角色？張衞健笑謂現在要為三個女人煩惱，包括是媽媽、老婆、外母，因將快過年，但他分身乏術，不知應在香港還是北京過年，現在首要是應付「年關」問題。



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