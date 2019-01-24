絕密裸照流出！田蕊妮冇諗過公開：影嚟玩吓

「視后」田蕊妮全裸照絕密流出！再戰樂壇的她為向「HiFi天后」進發，實行瞓身豁出去，全裸上陣拍攝《Saturnian》唱片封套，在身上用人體彩繪寫上「Anger、Jealousy、Passion、Relax」等字眼帶出新碟主題，大膽程度令人咋舌！但在拍攝人體彩繪前，攝影師見她身形完美，臨時提議她影更大膽的裸照，要她躲在黑布後露出胴體及騷靚腿，此外還屈膝橫抱身軀，用手腳遮敏感部位，超性感得嚟又極具藝術感。



一絲不掛冇尷尬



阿田在電話中表示：「呢輯黑白相本來係諗住影嚟玩吓，唔會公開，但效果好好，先加喺唱片度。（係咪因為影呢輯相而患流感？）唔係，因為喺去年九月影嘅，唱片籌備咗成年㗎啦。」人前一絲不掛可感尷尬？她說：「冇喎，因為係女攝影師，又係朋友，本來諗住搵我老公（杜汶澤）影呢輯封套相，但佢唔得閒。（再搵老公影多輯相？）唔會啦，暫時唔會諗亦都唔會影寫真之類，不過老公讚影相好靚。」她強調今次絕非為裸而裸，只是想帶出她40年來累積很多經歷、經驗、但某程度上穿了無形的盔甲自我保護，去年突然覺得要打破所有盔甲，呈現最真的自己。



升呢一姐恨開騷



在新碟中她收錄了講40歲的《半段路》、送給媽媽的《最親》及講婚姻關係的《兩口子》，且在碟中親筆撰文寫感受，但她表示作曲、填詞難度太高，故會專心唱好歌，現最期望可以舉行音樂會。而阿田的星娛樂唱片公司執行董事朱先生表示：「阿田係我哋唱片公司一姐，張碟投資咗七位數，嚟梗會幫佢搞音樂會。」



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