激罕！拍拖睇波　鍾嘉欣反高潮晒老公靚仔樣

聽日（14日）就係情人節，2015年與圈外脊醫男友Jeremy Leung結婚嘅鍾嘉欣，為咗保護老公，喺社交網只會上載仔女照片，而今日嘉欣終於忍唔住大晒恩愛！



現時喺溫哥華居住嘅嘉欣，尋晚同老公撇低仔女，拍拖去睇冰上曲棍球，佢喺Instagram上載咗兩張相，留言多謝球隊邀請佢睇比賽，而佢同老公仲出現喺場館嘅大電視，大會介紹佢係2003年《溫哥華華裔小姐》及2004年《國際華裔小姐》冠軍，而老公就坐喺佢身邊！嘉欣不停向鏡頭揮手，不過佢就用個心心圖案遮咗老公個樣，而第二張相佢就以第三者角度圈住佢哋坐緊嘅位置，非常搞笑！



不過正當以為Jeremy「被消失」時，嘉欣嚟個反高潮喺Ig story上載咗段「冇格」版片段，片中嘅佢非常興奮舉晒V，而Jeremy知道有鏡頭影住佢亦笑晒口，仲同老婆甜蜜對望，網民都大讚So Sweet，提早祝佢哋情人節快樂呀！



而另一邊，廖碧兒亦同友人入場睇波，佢亦喺大電視中出現，真係威水呀！



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