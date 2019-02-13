家庭第一！好爸爸吳家樂願為仔女作犧牲

藝人吳家樂出席大家樂集團「區區開年飯2019啟動禮暨首場開年飯」活動，他表示新年期間沒有出埠，因為要拍攝新劇《唐人街》：「食咗好多蘿蔔糕，唔敢偷懶喇，因為套劇要打，全部都要除衫。」講到早前被網民拍得新年前夕一家五口去日本旅行，他表示：「其實係聖誕節，當地都有好多香港人，冇乜所謂啦。其實我湊仔好正常啫，但香港人通常生一個起兩個止，我就生比較多。」



提到早前跟古巨基（基仔）、劉愷威等在初二聚會，家樂笑說：「因為基仔嘅演唱會，所以我哋成班出嚟，其實本身同愷威係訓練班同學，又係明星足球隊，所以一直都有聯絡。好多時大家都會奇怪原來我同阿邊個熟落，其實一路都有，只係依家網絡發達，擺張相畀大家見到，好似我當年都有睇住傅明憲試鏡，因為我嗰陣時做緊幕後。（有冇問愷威最近嘅心情呀？ ）我哋好少提，好似同基仔識咗咁耐，都冇問過佢同Lorraine係咩關係，直到佢同我講話佢結婚，我就話『哦』、『係呀』，你都知我幾不問世事㗎啦。」



家樂透露自從有小朋友之後，經常都很忙碌，有很多事要擔心。就算小朋友放假，他亦要工作，所以都無暇顧及其他事情，但他認為為小朋友犧牲是很正常的事。問劉愷威可有跟他傾湊小朋友經？他謂：「時間唔同咗，我out咗喇！我嘅小朋友同佢嘅小朋友莫講話隔十年，就算隔兩三年，學校制度都唔同晒，所以只可以作參考，我哋係有傾過讀書嘅嘢，父母一定畀最好嘅嘢仔女。」他自言經常看到一些社會新聞，認為生離死別的事沒人能預知，所以會花時間做多些善事，亦認為一家人可以齊齊整整、健健康康，已經是最重要的事情。