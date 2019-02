靚靚準媽咪岑麗香(香香)佗B已經七個月,趁住今日情人節,佢仲喺社交網上載同老公強強影嘅大肚孕照放閃,相中嘅香香着住黑色露背連身裙,笑得好甜咁攬實老公,香香以英文留言話:「To my forever best friend, I’m so lucky that God gave me the best partner in the world! I pray our little guy will grow up to be just like his daddy!(給我永遠最好的朋友,我很幸運,上帝給了我世界上最好的伴侶!我祈禱我們的小傢伙長大會像他的爸爸!)」令人揣測香香呢胎係佗仔,佢仲祝各位情人節快樂!



之後香香再上載一張獨照,腹大便便嘅佢露出事業線,Cool爆咁望住鏡頭,真係超級辣媽,佢仲留言話呢個係BB嘅第一個情人節。