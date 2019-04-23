勝利夜店搵少女賣淫　鄭俊英需歸還210萬合約金

韓國男歌手鄭俊英今年初被爆出曾偷拍性愛影片，更在與好友、天團Big Bang前成員勝利及男團FT Island前隊長崔鍾勛等人的聊天群組中分享偷拍照及偷拍片，他已被拘留調查，而鄭俊英原本所屬的Make Us事務所上月透露已與鄭俊英解約，當時有指鄭俊英今年1月才與Make Us事務所簽約，當時簽約金額為210萬港元以上，而因為他是因個人犯錯解約，有可能要面對合約金額兩倍以上的違約賠償。



而今日有報道指，鄭俊英除要將210萬港元歸還公司，還要支付因個人過失而解約的違約金，對於具體的賠償金額，Make Us事務所就指很難透露詳情，希望大家理解。



另外，昨晚有新聞節目爆鄭俊英與崔鍾勛等人還涉另一單性侵案，他們涉嫌於2016年1月在江原道的度假屋內迷暈一名女性後性侵她，受害人透露會於短時間內向警方提交訴狀，因警方已掌握有關聲帶及偷拍照檔案，收到訴訟後便會立即正式投入調查，而涉嫌為海外投資者安排性接待的勝利，將於本周再被傳召返署調查。



【新增內容】而MBC節目《Straight》昨晚報道，指勝利經營的夜店Burning Man的VVIP專用房間內發現血液及毒品使用的痕跡，推測曾有女性在房內被綑綁及毆打，導致濺血或過程中對該女輸血，而夜店有內部「焚化小組」消滅證據，另有指夜店有專業人士負責逃稅或收買警察協助賣淫，還會非法找離家出走未成年少女賣淫，更找來一位神父負責看管協助賣淫的青年，韓媒掌握兩名自稱從夜店逃出的少女，其中一名患有創傷壓力症候群，另一名曾數度墮胎，子宮已被切除，她們又指在勝利夜店賣淫會比一般妓女賺更多錢。