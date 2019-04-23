做夫妻擦出火花！陳錦鴻同鄧萃雯學嘢

藝人陳錦鴻、鄧萃雯（雯女）合作拍攝ViuTV新劇《婚內情》，在劇中兩人飾演一對夫妻，雖然兩人拍過不少劇集，但原來從未合作過，陳錦鴻直言很期待與對方擦出火花：「我覺得有趣囉，因為每個對手都係特別的，都有不同之處，雯女咁多人鍾意，證明佢係一個好有優點的演員，希望喺佢身上學嘢。」



鄧萃雯亦表示在《婚》劇中，雖然與所有對手均是第一次合作，但與陳錦鴻碰面即雞啄唔斷：「錦鴻係一個好健談嘅人，所以講咩話題都傾到，加上製作團隊都好熟，所以好容易融合。」二人多年後再拍香港劇集，均對於用廣東話講對白感親切，陳錦鴻說：「其實今次開工，都係見番以前班人、舊同事，全部人都識咗廿幾年，除咗親切之外仲好似返番後生嗰陣時。」鄧萃雯亦表示：「覺得好親切，呢幾年都係內地拍劇，冇乜機會用廣東話做對手戲，所以五年來第一次成場戲用廣東話，真係好懷念。」



陳錦鴻飾演的孫逸是一位擅長撰寫愛情小說及兩性關係的作家。雖然他本人於現實中亦曾出書，但寫作題材就有所不同：「我就唔會寫愛情小說、夫妻關係個類書，因為我驚我太太唔開心！兩個人相處一定有好壞，如果你講出嚟就要解決佢，唔提就可以由佢。我梗係覺得老婆好先一齊，但如果寫書你要好理性分析佢，咁會影響夫妻關係㗎！」





