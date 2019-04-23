望來港睇夜景　GFriend大讚港迷熱情團結

韓國人氣女團GFriend曾兩度來港開騷，她們最近宣布將舉行亞洲巡演「2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]」，而香港站已落實在8月3日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，門票將於明日公開發售。



而GFriend最近接受本報訪問，宣布將於8月舉行的港騷，已多次來港的她們，就表示最愛香港的夜景，SinB指每次來港都期待着香港的夜景，Yuju就指小學時曾來港玩，留下了很多有趣的回憶，希望有機會可以再去迪士尼玩，Yerin就記得香港粉絲曾為她們準備彩虹應援棒，令她們也嚇了一跳，Umji則大讚香港粉絲很團結，而Sowon則難忘香港粉絲費心思為她們準備的食物，她們又指很喜歡香港的蛋撻、點心和豬肉乾。



問到今次演唱會會為香港粉絲準備甚麼特別演出？GFriend就指每一次演唱會和歌單都有很多地方不同，她們令出了很多努力，準備了很多精彩演出，希望大家期待演唱會當天。而談到平時有否努力節食？她們就指每個成員都很喜歡吃東西，Eunha更笑說：「我們全部都好愛吃，在吃方面完全不會省錢，我在吃東西時感到很幸福。」她們指為了保持身形，各自有不同的秘訣，在重要的活動前會更花心機，不過就強調大家都很健康，亦都好擦得！



而GFriend的舞蹈一向都比較激烈，她們整齊的「刀群舞」亦備受注目，問到她們平時會花多少時間去學和練習舞步？SinB就指初出道時要花上很多時間才能合拍，但現在只要單獨眼神就能看出來，不用花太多時間，Eunha則指雖然學習新編舞很難，但她們通常花3天就能記下來，而她們平時也會盡量多抽時間練習。