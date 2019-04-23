金剛激讚新女身材火辣：我阿媽都鍾意佢

藝人金剛忽然宣布戀情，認與有「國光女神」之稱的藝人梁云菲（Nana）拍拖。金剛接受東網訪問，指與女友已認識一段時間，但拍拖只是幾個月時間：「我哋拍咗拖冇幾耐，幾個月咋，佢人好好，好溫柔、好體貼，大家可以溝通到，可以用溝通方式（去解決問題），之前試過其他嘅，好似嗌交咁，呢個冇交可以嗌，同埋佢係一個好樂觀嘅人，同佢一齊好舒服。」



除了溝通得非常之好外，金剛還盛讚女友好乖：「唔會冇安全感，因為佢好乖，佢外表睇落好火辣，但幾乖，好鍾意喺屋企。大家都以為我好愛蒲，但唔係囉，佢都一樣。」金剛還指喜歡女友很多地方：「佢身材火辣到不得了呢！但最重要係性格，識得幫我去諗嘢，有啲人會諗咗自己先，但佢會先企喺你立場諗，唔係以自己行先個啲人，同埋我哋鍾意嘅嘢都好似，都鍾意潮流嘢，非常啱Key。（你媽咪見過佢未？）見過，真係好好，好難得遇到個啱嘅，想成日同佢一齊！（好多人妒忌你成日有靚女友！）唔好妒忌，我唔係靚仔但都有優點㗎嘛。」雖然Nana年紀輕輕，但十分懂事，所以金剛母親及身邊朋友都很喜歡她。