堅持唔解散EXID　Hani正花唔續約簽新公司

2012年出道的韓國女團EXID於2014年憑《Up & Down》一曲爆紅，隊長Solji因為患上甲狀腺機能亢進症而停工兩年，至去年11月才歸隊，而所屬的Banana Culture事務所今日發聲明指，與5名成員的合約將於5月底結束，當中Solji、LE及惠潾已與他們續約，至於Hani與正花將在約滿後離開事務所，為了她們各自的目標尋找新事務所。



事務所指留在事務所的三名成員暫時會以個人身份活動，其中Solji與LE分別擁有出色的唱功、Rap實力及創作能力，今後會以個人身份進行歌手活動，而惠潾亦擁有多方面的才能，會進行多樣化的放送及音樂活動。事務所又指明白EXID這個組合對粉絲來說意義很大，所以成員亦沒有打算解散組合，強調Hani與正花離開事務所，並不代表EXID解散，她們都只將這視為一個轉換期，之後亦會再有機會合體活動。



EXID將於本月15日推出新專輯，事務所指她們將會以5人陣容完成宣傳活動，而她們為了展現完美的演出，正在努力練習。而5名成員今午現身仁川國際機場，出發往德國演出。