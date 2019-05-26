爆陳凱琳覺得尿片香！鄭嘉穎為湊仔推內地劇

藝人鄭嘉穎在柴灣出席奶粉活動，司儀則由楊洛婷擔任。在台上笑謂終於「升呢」可以出席親子活動，他笑說：「以住呢啲都係阿mo（陳豪）做。」剛為兒子鄭承悦舉行百日宴的他，分享結婚及做爸爸後的心態轉變：「未結婚之前係自我中心，結婚後有個家以家庭為先，依家就老婆都退後啲，以小朋友為先。」他又笑指現在全職湊仔，離開香港太耐的工作也暫時不敢接，因怕兒子會不認得他，每朝起床第一件事就走去看BB，因兒子樣貌每日也在變。楊洛婷笑問鄭嘉穎會否培養兒子做亞洲網球王子？他笑說：「係世界（網球王子）！睇吓佢將來鍾意咩啦。」



「好幸運依家有得揀」



講到出席活動賺奶粉錢，鄭嘉穎笑說：「我都未做過呢類活動，真係要多謝個仔。依家做嘢短程就OK，如果要離開三四個月就暫時唔諗，都推咗啲內地劇，自己都覺得好幸運依家有得揀，如果十年前就冇得揀。」他又透露與老婆陳凱琳分工湊仔，他笑謂太太好有興趣換尿片，因她覺得好香，不覺得臭，而他專長負責餵奶及掃風。



太太始終係最愛



問到鄭嘉穎指太太的位置退後了會不會激嬲太太？他笑說：「唔會，大家都明白，因為個仔依家係最需要人照顧嘅成員，再有第二個，佢仲有得退後，不過等太太抖吓先啦！不過，補番鑊先！太太始終都係最愛，因為仔女長大後會離開我哋，最後喺身邊嘅都係太太，所以太太先係最愛。」