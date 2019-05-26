發文「再見」後失聯　具荷拉凌晨企圖自殺

韓國女團KARA的28歲前成員具荷拉，昨晚多次在Instagram發文，留下意味深長的字句，她寫上「再見」後又秒刪，之後再發文留下「即使很累也要裝作不累，即使很痛也要裝作不痛。」及「過你所愛的生活，愛上你的生活」，加上日前亦曾留言說：「假裝幸福，現在想放棄，不想讓人擔心。」因而令粉絲更為擔心。



而據韓媒報道，具荷拉曾於今日凌晨企圖自殺而被送入院，幸現無生命危險。據悉其經理人於凌晨數度致電具荷拉，未能取得聯絡，至零時41分左右，抵達具荷拉位於首爾清潭洞的寓所，發現她當時已失去意識，寓所內更有她曾吸入煙霧的痕跡，並將她送往鄰近醫院，目前具荷拉雖然仍未恢復意識，但呼吸與脈搏已回復正常，而事務所指具荷拉最近患上抑鬱症，一直也有留意她的狀況。



具荷拉於去年9月已驚傳因服藥過量被送入院、懷疑她企圖自殺的消息，其後事務所澄清指具荷拉因嚴重失眠及消化不良到醫院接受治療，但服藥後感異常而入院接受詳細檢查及治療，之後就爆出她與髮型師前男友崔鐘範發生互毆風波，男方更曾以性愛片威脅具荷拉。



此外，崔鐘範涉以具荷拉的性愛短片威脅及偷拍女方不雅照，涉違返性暴力特例法及恐嚇罪遭起訴，案件將於本周四進行第二審，原定上庭作供的具荷拉未知能否如期出庭。



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